Wie ein Seewinkler Autor "Gedankenmord" begeht

Für den KURIER macht der Schriftsteller freundlicherweise eine Ausnahme und erläutert, was er unter "Gedankenmord" versteht: "Das kann man in zwei Richtungen verstehen: Ich begehe einen Mord in Gedanken, oder – und das kommt wesentlich häufiger vor – Mord an den Gedanken selbst. Es gibt sehr viele Bestrebungen, Menschen gedanklich zurückzustutzen, Gedanken nicht zuzulassen oder zu manipulieren. Oder man traut sich nicht rauszugehen mit dem, was man denkt und begeht Gedanken-Selbstmord. Man. Die Gedanken sind aber trotzdem da."