Marita Demattio führt Geschäfte der Grünen

Die burgenländischen Grünen haben eine neue Landesgeschäftsführerin: Marita Demattio übernimmt ab Februar von Michael Bacher. Die Eisenstädterin soll die Partei durch den Wahlkampf für die Landtagswahl 2025 führen. Ziel ist das Brechen der absoluten SPÖ-Mehrheit und eine erstmalige Regierungsbeteiligung der Grünen im Burgenland.

Die 36-jährige Eisenstädterin Demattio kommt aus der Design- und Werbebranche, teilte Parteichefin Anja Haider-Wallner mit. Demattio habe in der Privatwirtschaft Erfahrung in der Geschäftsführung gesammelt, hieß es. Sie studiert Digitale Medien und Kommunikation an der FH Burgenland und ist Mit-Organisatorin der Kunstmesse Transform-Arte in Eisenstadt.