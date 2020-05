Akuter Fall von Ärzten weggeschickt

Es ist ein Skandal", sagt Julius Hirschböck. Der Mann aus Ollersdorf, Bezirk Güssing, liegt seit Freitagabend in Graz in der Universitätsklinik für Dermatologie. Er hat einen schmerzenden Ausschlag auf den Beinen. "Freitagmittag hatte ich noch gar nichts, und am Abend waren die Flecken überall auf meinen Beinen", sagt der 58-Jährige im KURIER-Gespräch. Gegen sieben Uhr am Abend fuhr er ins Krankenhaus nach Güssing.

"Dort kam ich in die Aufnahme, und die Ärzte untersuchten mich", sagt Hirschböck. Doch aufgenommen wurde der Mann nicht. "Bett hätten sie keines frei und das Labor arbeite erst wieder am Dienstag nach Pfingsten, bekam ich zu hören", erklärt Hirschböck. Die Ärzte hätten sich zwar bemüht, "konnten aber nichts machen, ihnen waren die Hände gebunden. Sie rieten mir, nach Hause zu fahren", sagt Hirschböck. Er sei aber hartnäckig geblieben und wollte sich nicht abspeisen lassen. Schließlich erklärten die Mediziner, dass er in die Universitätsklinik für Dermatologie nach Graz fahren soll.