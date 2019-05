Mann aus NÖ starb auf B 10 bei Frontal-Crash mit Abschleppwagen

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag im Nordburgenland ein Todesopfer und zwei schwer verletzte Personen gefordert. Auf der B 10 zwischen Nickelsdorf und Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See sind ein Pkw und ein Klein-Lkw frontal zusammengestoßen. „Der Richtung Zurndorf fahrende Pkw-Lenker aus NÖ war aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen einen Abschleppwagen mit ungarischem Kennzeichen gekracht“, sagte Polizei-Sprecher Jürgen Mayer.

Der aus dem Bezirk Bruck an der Leitha stammende 71-jährige Lenker des Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Den ebenfalls schwer verletzten ungarischen Lenker des Klein-Lkw brachte der Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Wiener SMZ Ost. Er hatte einen Pkw auf seiner Ladefläche, der durch den Zusammenstoß beinahe durch die Fahrerkabine gekommen wäre.