Manager-Gehälter: Burgenland orientiert sich am Bund

Präsentiert wurden sie schon, die neuen Vorstände der Energie Burgenland, laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil „national und international bestens vernetzte Top-Manager“. Stephan Sharma (Verbund) und IBM-Finanzvorstand Reinhard Czerny werden ab 1. Jänner die Geschicke des zu 51 Prozent im Landesbesitz stehenden burgenländischen Energiekonzerns leiten.

Nun liegt es in der Tradition des Burgenlandes, dass sich rund um die Höhe der Entlohnung dieser „landeseigenen“ Manager heftige Diskussionen entfachen. So sollen etwa bisher pro Jahr in Summe an die 300.000 Euro pro Jahr und Vorstand geflossen sein – inklusive Boni. Und damit etwas mehr als die eigentlich per Gesetz eingezogene Obergrenze, die sich am Verdienst des Landeshauptmannes orientiert. Dieser liegt bei rund 250.000 Euro brutto, das sind 185 Prozent des Gehalts eines Nationalratsabgeordneten (NR).