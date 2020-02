Mäusewanderer aus dem Osten erobern Österreich

Bisher war das ein eher gemütlicher Winter für die Ährenmäuse, die in diesen Tagen wieder ihr Leben an der Oberfläche beginnen. Angesichts der milden Temperaturen und ausbleibender Niederschläge hätten die Tiere im Herbst auf den Bau der Erdhügel, in denen sie normalerweise überwintern, verzichten können. Stattdessen wurden aber weit mehr gebaut, als noch vor einigen Jahren.