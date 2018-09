Tierische Begegnung der pelzigen Art

„Mit so einem großen Tier am Boden rechnet man einfach nicht.“ Stefan Werner aus Kittsee machte in dieser Woche Bekanntschaft mit der Südrussischen Tarantel (Lycosa singoriensisi), der größten in Mitteleuropa beheimateten Spinnenart. Ausgewachsen kann der Körper bis zu vier Zentimeter groß werden. Im Fall der aktuellen Sichtung mit einer Körpergröße von zwei Zentimeter dürfte es sich um ein Jungtier handeln.