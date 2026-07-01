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Burgenland

Neuer Vizedirektor der Landespolizei Burgenland

Oberst Manfred Schreiner ist ab heute stellvertretender Landespolizeidirektor im Burgenland. Eine ebenso gut qualifizierte Frau kam nicht zum Zug.
Thomas Orovits
01.07.2026, 11:05

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55.000 EURO AUS LANDESPOLIZEIDIREKTION BURGENLAND GESTOHLEN

Das Führungstrio der burgenländischen Polizei ist wieder komplett. Oberst Manfred Schreiner folgt als stellvertretender Landespolizeidirektor auf Generalmajor Werner Fasching, der Ende März nach 46 Dienstjahren seine Pension angetreten hat. Fasching war Leiter des Geschäftsbereiches A (Strategie und Einsatz).

Landespolizeidirektor ist Martin Huber, den Geschäftsbereich B (Verfahren und Support) leitet Vizedirektor Christian Wukitsch.

Burgenlands Vizepolizeichef Fasching geht: Wer ihm folgen könnte

Die   Bewerbungsfrist für die Nachfolge Faschings endete bereits am 10. Februar, beworben hatten sich vier Männer und eine Frau. Sie und zwei Männer waren von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß geeignet“ eingestuft worden.

Nach dem Bundesgleichbehandlungsgesetz werden  Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Bewerber, bei der Betrauung mit der Funktion bevorzugt. In anderen Bundesländern kamen zuletzt auch Frauen in Spitzenpositionen. Das heiße aber nicht, dass im Burgenland das Rennen für die Frau schon gelaufen ist, sagte ein Insider im April zum KURIER.

Und er sollte recht behalten.

Doskozils Bruder wird Leiter des Staatsschutzes

Der 54-jährige gebürtige Steirer Schreiner, der im Dreiländereck NÖ, Steiermark und Burgenland wohnt (mit Frau und zwei Söhnen, einer davon ist ebenso Polizist), wurde am 17. Februar 1972 in Vorau geboren. Am 1. Juli 1992 trat Schreiner in die Bundesgendarmerie (LGK NÖ, Wien Meidling) in den Bundesdienst ein. Nach der Offiziersausbildung wurde er insbesondere aufgrund der Migrationskrise 2015 in die LPD Burgenland versetzt.

 Schreiner war zudem bei der Cobra in Wiener Neustadt. Zuletzt war er Offizier in verschiedenen operativen Abteilungen in der LPD Burgenland wie zum Beispiel der Einsatzeinheit und im Büro für Strategie und Dienstvollzug, also bei Fasching.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bestellt den stellvertretenden  Landespolizeidirektor „nach Anhörung“ von LH Hans Peter Doskozil, heißt es im Sicherheitspolizeigesetz. 

Eisenstadt
kurier.at, thor  | 

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