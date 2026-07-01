Neuer Vizedirektor der Landespolizei Burgenland

Das Führungstrio der burgenländischen Polizei ist wieder komplett. Oberst Manfred Schreiner folgt als stellvertretender Landespolizeidirektor auf Generalmajor Werner Fasching, der Ende März nach 46 Dienstjahren seine Pension angetreten hat. Fasching war Leiter des Geschäftsbereiches A (Strategie und Einsatz). Landespolizeidirektor ist Martin Huber, den Geschäftsbereich B (Verfahren und Support) leitet Vizedirektor Christian Wukitsch.

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge Faschings endete bereits am 10. Februar, beworben hatten sich vier Männer und eine Frau. Sie und zwei Männer waren von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß geeignet“ eingestuft worden. Nach dem Bundesgleichbehandlungsgesetz werden Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Bewerber, bei der Betrauung mit der Funktion bevorzugt. In anderen Bundesländern kamen zuletzt auch Frauen in Spitzenpositionen. Das heiße aber nicht, dass im Burgenland das Rennen für die Frau schon gelaufen ist, sagte ein Insider im April zum KURIER. Und er sollte recht behalten.