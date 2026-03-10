Burgenlands Vizepolizeichef Fasching geht: Wer ihm folgen könnte

Als Werner Fasching im August 1980 in die damalige Bundesgendarmerie eingetreten ist, war Bruno Kreisky noch Bundeskanzler, an der Fußball-EM in Italien nahmen erstmals acht statt vier Nationalteams teil – und Hans Peter Doskozil beendete gerade seine Volksschulzeit. 46 Jahre später und viele Sprossen auf der Karriereleiter höher endet die Dienstzeit von Generalmajor Fasching in ein paar Wochen. Ab 1. April ist der langjährige stellvertretende Landespolizeidirektor (von 2012 bis Anfang 2016 war er Vize von Doskozil) im Ruhestand.

Wer Fasching als Vizepolizeichef folgen könnte Generalmajor Werner Fasching verlässt die Landespolizeidirektion Ende März, die Nachbesetzung seiner Stelle wird länger dauern. Am 10. Februar endete die Bewerbungsfrist für den Posten des stellvertretenden Landespolizeidirektors. Fünf Interessenten haben sich laut KURIER-Informationen beworben, vier Männer und eine Frau. Drei Kandidaten kommen aus der Landespolizeidirektion, einer aus dem Innenministerium und einer von der Spezialeinheit Cobra. In der LPD macht man kein Hehl daraus, dass man sich eine Nachbesetzung „aus dem Haus“ wünscht. Kommission und Minister Fürs Bestellungsverfahren wird eine Kommission mit je zwei Vertretern von Dienstnehmern und Dienstgebern bestellt, die sich in einem Hearing ein Bild von den Bewerbern machen. Entschieden wird die Personalie von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Einvernehmen mit der Personalvertretung. Der Landeshauptmann ist nur „zu informieren“. Landespolizeidirektor Martin Huber und der zweite Vize Christian Wukitsch bleiben im Amt.

Mit Fasching (64) legt demnächst einer der profiliertesten Polizisten des Landes die Uniform ab. Im Führungstrio der Landespolizeidirektion, dessen Zusammensetzung über die Jahre mehrmals gewechselt hat, verkörpert Fasching die Kontinuität. Seit 2008 (damals noch als Stellvertreter des Landespolizeikommandanten) ist er die Nummer 2 in der burgenländischen Exekutive. Weil er mit Strategie und Einsatz aber die zentralen Felder der Polizeiarbeit verantwortet, sehen ihn manche de facto noch ein bisschen höher in der Hierarchie. Entscheidungsfreudig „Fasching hinterlässt eine große Lücke“, sagt ein leitender Beamter. Er rechnet dem Vorgesetzten nicht nur die „Entscheidungsfreudigkeit“ hoch an, sondern auch dessen Bereitschaft, die Sorgen und Nöte von Streifenpolizisten ernst zu nehmen. Fasching hat offenbar seine eigenen Anfänge nicht vergessen, nach der Grundausbildung begann er Anfang der 1980er-Jahre am Posten in Neudörfl/Leitha.

„Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, sagt Fasching angesichts des nahenden Abschieds zum KURIER. Gerade die letzten Jahre seien dank eines „perfekten Teams supergut verlaufen“, resümiert er. Grenzerfahrungen Andererseits freue er sich nach 46 Jahren, endlich ein bisschen leiser treten zu können. Aufregend war es ohnehin lange genug. Etwa als Fasching 2006 nach einem längeren Intermezzo als Vizechef der burgenländischen Kriminalabteilung zum Leiter der nationalen Frontex-Kontaktstelle im Innenministerium bestellt wurde. Da war der Polizeioffizier in Sachen Grenzschutz ständig auf Achse, „von Portugal bis Aserbaidschan“, erinnert er sich. Eine Grenzerfahrung der anderen Art sei das Jahr 2015 gewesen, als innerhalb weniger Monate rund 300.000 Flüchtlinge nach Österreich kamen.

Besonders die Bilder aus der Südsteiermark, wo Migranten einfach an der Polizei vorbeimarschierten und diese ohnmächtig zusehen musste, seien „erschütternd“ gewesen. In Nickelsdorf sei es vergleichsweise besser gelungen, die Menschenmassen zu ordnen und weiter zu transportieren, findet Fasching. Froh ist er darüber, was ihm erspart blieb: Von seiner Dienstwaffe musste er nur insofern Gebrauch machen, als er mit gezückter Pistole einen Serieneinbrecher verhaftete – just in seiner Heimatgemeinde Rohrbach bei Mattersburg. Im Ernstfall abfeuern musste er seine Dienstwaffe in seiner langen Dienstzeit nie.