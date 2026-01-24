Doskozils Bruder wird Leiter des Staatsschutzes

Noch hat das Innenministerium die Personalie nicht bestätigt, aber nach dem Sanktus durch die Personalvertretung im Zentralausschuss ist fix, worüber der KURIER bereits Anfang Dezember des Vorjahres berichtet hat: Der neue Leiter des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) im Burgenland heißt Doskozil.

Klaus Doskozil, jüngerer Bruder von Landeshauptmann und Ex-Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil und wie der sozialdemokratische Politiker gelernter Polizist mit Streifendiensterfahrung in Wien und Jusstudium.