Lohndumping: Das ist die neue Taktik der Scheinfirmen

Keine Verzögerungen an der Grenze

Tatsächlich kam es an den Grenzübergängen wenn überhaupt nur zu leichten Verzögerungen. Unterstützt wurden Finanzpolizei und Wirtschaftskammer von Kräften der Polizei, der seit September die neu geschaffene Spezialeinheit Puma zur Verfügung steht. Seither wurden bereits 246 Schwerpunktaktionen an den oder in Grenznähe durchgeführt und dabei 12.000 Fahndungsanfragen gestellt.

„Wir führen täglich an rund 25 Übergängen polizeiliche Kontrollen durch mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten“, sagt Polizeidirektor Martin Huber.