Lösung gefunden: Doch keine Rettungssperre in der Klinik Güssing

Nach Medienberichten am Dienstag gibt die Gesundheit Burgenland bekannt, dass die angekündigte Rettungssperre nun doch nicht in Kraft tritt. Wie berichtet hätte diese am Montag und Dienstag von 16 bis 8 Uhr in Kraft treten sollen.

Am Dienstag war ein Schreiben von Geschäftsführer Stephan Kriwanek bekannt geworden, wonach ab 3. Juli in zwei Nächten der Woche im Krankenhaus Güssing wegen akuten Personalmangels bei Turnusärzten keine Rettungsfahrten angenommen werden können. Dies konnte nun abgewendet werden.

