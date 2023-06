Ärztemangel: Klinik nimmt an zwei Tagen keine Rettungsfahrten an

In dem der APA vorliegenden Schreiben, das an die Gesundheitsabteilung des Landes, die LSZ, das Rote Kreuz und den Arbeitersamariterbund erging, heißt es, dass es aufgrund eines „akuten Personalmangels“ im Bereich der Turnusärztinnen und Turnusärzte in der Internen Abteilung in den nächsten Wochen nicht möglich sein wird, alle Rettungen anzunehmen.

Konkret gehe es um Montag und Dienstag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr am nächsten Tag.

