Lob und Tadel vom Rechnungshof für die FH Burgenland

Das Burgenland wiederum soll Gründe für Studienabbrüche eruieren und Gegenmaßnahmen ergreifen, hieß es im am Freitag veröffentlichten Bericht.

Ein weiterer Kritikpunkt: Während die FH Vorarlberg die Behinderteneinstellungspflicht im Prüfzeitraum ausnahmslos erfüllte, kam die FH Burgenland dieser nicht ausreichend nach. Sie musste daher rund 80.000 Euro an Ausgleichstaxen leisten, statt diese Mittel für die FH verwenden zu können.

Die FH Burgenland sah im Bericht eine "Bestätigung der erfolgreichen und wirtschaftlich soliden Entwicklung der Hochschule". In einer Aussendung hieß es, dass man die Anregungen des Rechnungshofes aufnehmen werde und diese bereits teilweise umgesetzt worden seien.

In Zukunft sollen etwa konkrete Zielgrößen zum geplanten Anstieg der Studierendenzahlen in der Hochschulstrategie verankert werden. Auch werden die Beweggründe für Studienabbrüche in einer Studie evaluiert.