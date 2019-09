Lkw-Fahrverbot auf der B62: Betriebe haben Bedenken

Doch während die Zahl der Betriebe steigt, geht jene der Lehrlinge zurück. 330 werden derzeit ausgebildet, 2009 waren es 453. Weil das Problem rund um den Mangel an Lehrlingen länger bekannt ist, gebe es bereits „erfolgreiche Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben“, sagt Kneisz. Bei Lehrlingscastings treffen einander Unternehmer und Jugendliche und knüpfen erste Kontakte – das nächste findet am 24. Jänner 2020 im Oberpullendorfer Rathaus statt.

In Planung sei auch die Ansiedelung von Wirtschaftsparks: In Oberpullendorf beziehungsweise Steinberg-Dörfl sollen Betriebe angesiedelt werden, sagt WK-Leiter Freddy Fellinger. Auch in Mannersdorf und Weppersdorf würden Gespräche bezüglich neuer Betriebsansiedelungen laufen.