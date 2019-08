Vier burgenländische Orte fordern "Stopp des Transitverkehrs"

Wie von Seiten der BH auf KURIER-Anfrage zu erfahren war, sei schon vor längerer Zeit ein entsprechendes Verordnungs-Erlassungs-Verfahren bezüglich eines möglichen Lkw-Fahrverbots eingeleitet worden. Beim Kuratorium für Verkehrssicherheit sei eine Studie zum Verkehrsaufkommen in den Gemeinden in Auftrag gegeben worden, auch ein Sachverständiger wurde bestellt. Im kommenden Herbst, so heißt es seitens der Behörde, dürfte das Gutachten auf dem Tisch liegen.