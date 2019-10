Liszt Festival huldigt Beethoven mit einem „Hammer-Programm“

Exakt zum 208. Geburtstag des großen Komponisten Franz Liszt am 22. Oktober wurde in Raiding präsentiert, wie man den vielseitigen Aspekten des Genius Loci Rechnung zu tragen gedenkt. Als einer der bekanntesten Klaviervirtuosen hat Liszt nicht nur in vielen unterschiedlichen Stilen und Gattungen komponiert. Groß war auch die Verehrung Liszt’s für seinen Vorgänger Ludwig van Beethoven.

Zwischen den beiden Giganten der Musikgeschichte gibt es etliche Gemeinsamkeiten. So nimmt das List Festival Raiding den 250. Geburtstag Beethovens zum Anlass, diese Seelenverwandtschaft in das Konzert-Programm 2020 einfließen zu lassen.