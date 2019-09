Strukturumbau in den burgenländischen Kulturzentren

Er wolle jedenfalls „klare, nachhaltige Strukturen und inhaltliche Zuständigkeit für jedes Haus“, stellte Doskozil als Kulturlandesrat fest und meinte damit die bestehenden Kulturzentren in Eisenstadt, Mattersburg, Oberschützen und Güssing sowie das Lisztzentrum und das neu ins Ensemble aufgenommene Schloss Tabor im Bezirk Jennersdorf.

Der Landeshauptmann weiter: „Unser kulturpolitisches Ziel ist, auch im Bezirk Neusiedl ein Kulturzentrum zu installieren“. Diese Forderung wurde erst unlängst von der ÖVP erhoben. Auf die Frage, ob das Schloss Kittsee ein Thema wäre, meinte Doskozil: „Ja, aber die Gespräche mit der Gemeinde gehen eher nicht in diese Richtung.“ Jedenfalls werde es „einige Monate“ dauern, ehe eine Lösung präsentiert werden könne.

Definitiv fix ist das diesjährige Programm: 19 Konzert- und 28 Theater-Vorstellungen sind geplant. Unter anderem mit dem Schwerpunkt Austropop – etwa mit Willi Resetarits am 20. September in Raiding oder Conchita Wurst am 19. Oktober in Eisenstadt.