Letztes Zeugnis für zwei Schulen

Die Zeugnisse sind verteilt, die Sonne strahlt mit den Mädchen und Burschen um die Wette, endlich Ferien, die Schulen schließen ihre Pforten. Zwei davon sogar für immer – die Volksschulen in Neusiedl bei Güssing, ein Ortsteil von Kukmirn, und Deutsch Gerisdorf, ein Ortsteil von Pilgersdorf, werden im Herbst nicht mehr zum Unterricht rufen.

Zu wenige Schüler lautet die Begründung, die Zahl zehn ist dabei die Vorgabe – per Landesgesetz beschlossen. Während in Deutsch Gerisdorf tatsächlich nur mehr sechs Kinder gemeldet wären, trifft dies in Neusiedl bei Güssing nur bedingt zu.

"Wir wären auch im kommenden Schuljahr zehn Kinder gewesen", erklären Silvia Hauer und Romana Maichin-Puck, beide Elternvertreter, im KURIER-Gespräch. "Es ist eine politische Entscheidung, überall wird gespart", sagt Maichin-Puck.

"Ich sehe das mit einem weinenden Auge, ich bin selber schon hier in die Schule gegangen", ergänzt Hauer, deren Sohn Niklas künftig die 3. Klasse in Kukmirn besuchen wird. "Aber es wird schon gehen, Kinder können sich schnell umstellen."