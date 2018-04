Zerstückelte Frauenleiche im Neusiedler See gefunden

Grausiger Fund im Neusiedler See: Ein Fischer hat am Freitag gegen 11.30 Uhr eine Leiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt Umgebung) entdeckt. Es handelt sich dabei um einen menschlichen Torso, einen Körper ohne Kopf, der sich am Grund des Sees befunden habe, bestätigte Polizeisprecher Helmut Greiner einen Bericht des ORF Burgenland.

Die Fundstelle liege zwischen dem Schilfgürtel und den Seehütten der Bucht. Bei der Leiche soll es sich laut Polizeiangaben um eine Frau handeln. Das Alter sei aktuell nicht feststellbar, da der Torso bereits den ganzen Winter über im See gelegen haben soll. Fest steht, dass Kopf, Unterarme und Beine durch einen klaren Schnitt abgetrennt worden sind. Die Polizei geht wenig überraschend von Fremdverschulden aus.

Noch am Freitag wurden Einsatzkräfte der Cobra, Polizeitaucher sowie Leichenspürhunde zur weiteren Spurensicherung und Untersuchung angefordert.

Tauchen finden Kopf

Die Spurensuche lief den ganzen Freitagabend auf Hochtouren. Mit Erfolg: Taucher der Cobra haben den Kopf der Frau im Bereich des Schilfgürtels gefunden. Anhand dessen können nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen werden. Die Polizei geht davon aus, in den nächsten Tagen die Identität der Frau feststellen zu können.

Unterdessen ging die Suche nach den Extremitäten mit Tauchern der Cobra im Neusiedler See weiter. Kleidung im See oder am Ufer, die zu der Leiche gehören könnte, wurde nicht gefunden.

Außerdem wurden noch am Freitag sämtliche Vermisstenfälle in Österreich und Ungarn gesichtet, um mögliche Zusammenhänge zu klären. Bisher ohne Ergebnis. Die Polizei wird dabei von den ungarischen Behörden unterstützt.