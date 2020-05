Lebenslang Pflegegeld für Anna

Im Burgenland hat die Patientenanwaltschaft in den Jahren 2010/2011 für Betroffene in 37 Fällen insgesamt etwa 510.000 Euro Schadenersatzzahlungen erreicht, zieht Patientenanwalt Josef Weiss Bilanz. Insgesamt wurden 355 Beschwerdefälle bearbeitet, was einen leichten Rückgang zum Berichtszeitraum 2008/2009 bedeutet, da waren es 369 Fälle.



„Pro Jahr gibt es zirka 160 neue Fälle“, erklärt Weiss. 2010/2011 betrafen 195 Beschwerden Spitäler und knapp 50 freiberufliche Ärzte. Wie Gesundheitslandesrat Peter Rezar informiert, beträfen mehr als 75 Prozent der Beschwerdefälle die medizinische Behandlung – in Spitälern, aber auch im niedergelassenen Bereich sowie bei Zahnärzten.



Über die Schlichtungsstelle der Ärztekammer sind zwei Verfahren mit einer Schadenersatzleistung von insgesamt 16.200 Euro Schadenersatz gelaufen. Bei Schäden, die nicht unter die Haftpflichtversicherung fallen, wird der Patientenentschädigungfonds tätig. Dabei seien in neun Fälle rund 54.300 Euro zugesprochen worden.



Burgenlands Spitäler nehmen jährlich rund 60.000 Patienten stationär auf, rund 255.000 ambulante Behandlungen werden verzeichnet. Insgesamt sieben Beschwerden kamen in den vergangenen zwei Jahren aus dem Bereich der 47 burgenländischen Altenwohn- und Pflegezentren.



Bei den Beschwerden über Krankenhäuser mache die Chirurgie, also Operationen, fast 60 Prozent der Eingaben aus, sagt Rezar. Bei Allgemeinmedizinern gehe es meist darum, dass Ärzte ihrer Bereitschaftsverpflichtung nicht nachgekommen wären.



Aus dem Bereich der Sozialversicherungen kämen Beschwerden etwa über die Ablehnung von Leistungen wie Kur- und Reha-Aufenthalten sowie zu Problemen bei Kostenübernahmen beispielsweise für Heilbehelfe.



Im Jahr 2001 wurde die Patientenanwaltschaft im Burgenland eingerichtet. Seit 2009 ist Josef Weiss auch Behindertenanwalt des Landes.