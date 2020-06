„Meine Tochter kam tot zur Welt“

Anna wurde vor wenigen Tagen vier Jahre alt. Vier lange Jahre, in denen die Eltern des kleinen Mädchens bereits durch die emotionale Hölle gehen. Denn Anna kam tot zur Welt, musste reanimiert werden und ist mehrfach schwerst behindert. Die Kleine leidet an einer spastischen Tetraparese (spastische Lähmung der Arme und Beine, Anm.) . Sie kann nicht sitzen, nicht greifen, nicht gehen, nicht einmal mit den Augen bestimmte Gegenstände fokussieren. Hinzu kommen noch epileptische Anfälle.

Was für ihre Eltern besonders schlimm wiegt, ist der Umstand, dass Anna heute ein gesundes Kind sein könnte, „wenn bei der Geburt im Krankenhaus Oberwart nicht so viel falschgelaufen wäre“, erklärt ihre Mutter.

Das gynäkologische Gutachten eines renommierten Gerichtssachverständigen bestätigt nun, dass die medizinische Behandlung und die Geburtsleitung nicht lege artis erfolgten, also nicht nach den anerkannten Regeln der Medizin. „Wäre der Kaiserschnitt rechtzeitig durchgeführt worden – laut Gutachter war das CTG bereits um 12.18 Uhr sehr auffällig – wären die Schäden für unsere Tochter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben“, erklärt die 36-Jährige.

Annas Eltern ärgern sich, dass „es nun ein eindeutiges Gutachten gibt, das nicht ausreichend anerkannt wird und alle Beteiligten – Ärzte und Hebammen – ohne Konsequenzen ihren Dienst weiter versehen.“ Mehr als drei Jahre dauert nun schon der Rechtsstreit mit der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) an. Im Februar hat das Gericht nun ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Neonatologe soll untersuchen, ob Anna schon vor der Geburt behindert gewesen sein könnte. Der KRAGES-Anwalt erklärt auf KURIER-Anfrage, dass die lange Verfahrensdauer nicht im Ermessen der KRAGES liege. „Es sind noch einige schwierige Fragen zu klären, wofür man weitere Gutachten braucht. Das muss man leider akzeptieren. Aber jeder, der Kinder hat, hat größtes Verständnis dafür, was die Eltern von Anna durchmachen und dass für sie das Verfahren sicher schon lange dauert“, sagt Anwalt Michael Wagner.