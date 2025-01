Landtagswahl Burgenland: Wahlkampfhilfe aus Ungarn regt SPÖ auf

Der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyás hat FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer mit einer gemeinsamen Pressekonferenz im Burgenland-Wahlkampf unterstützt. Bei dem Pressegespräch in Wien am Mittwoch antwortete Gulyás auf eine diesbezügliche APA-Frage, es handelte sich um ein "freundliches Gespräch" mit Hofer. Ungarn respektiere indes die Wahlentscheidung der Burgenländerinnen und Burgenländer, betonte er.

Gulyás sprach auf eine Frage hin auch das Thema Geheimdienstkooperation zwischen Österreich und Ungarn an. "Geheimdienstsicherheit und -kooperation stehen außerhalb der Politik", betonte er. "Wir werden immer in diesem Bereich mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, egal, wie die österreichischen Wähler sich entschieden haben." Dies gelte auch für Deutschland . Nicht zu kooperieren widerspreche sowohl Ungarns nationalem Sicherheitsinteresse, als auch dem europäischen, betonte der Minister.

Die FPÖ und Ungarns langjährige Regierungspartei Fidesz gehören beide seit dem Sommer der Rechtsaußen-Fraktion "Patrioten für Europa" (PfE) im Europäischen Parlament an. Es bestehen langjährige enge Beziehungen zwischen den beiden Parteien. Erst Ende Oktober hatte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) einen Besuch abgestattet und im Parlament auch die FPÖ-Führung einschließlich Parteichef Kickl getroffen.

SPÖ Burgenland übt Kritik an Gulyás-Besuch

Die SPÖ Burgenland übte umgehend heftige Kritik an Gulyás' Wahlkampfhilfe für Hofer. "Eine derartige 'Einmischung' eines ausländischen Politikers in eine regionale Wahl in Österreich hat es bislang noch nicht gegeben. Das wirft viele Fragen auf, vor allem bei einer Partei, die gerne 'Österreich zuerst' plakatiert. Damit beweist die burgenländische Hofer-FPÖ einmal mehr, dass ihnen ihr politischer Bündnispartner aus Ungarn wichtiger ist als die Interessen der Burgenländer", kommentierte der SPÖ-Klubobmann im burgenländischen Landtag, Roland Fürst, in einer Aussendung.