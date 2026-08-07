Hana Dellemann lenkt die Landesholding Burgenland

Mitte Juli hatte der KURIER schon über die Personalie berichtet, jetzt ist es offiziell. Hana Dellemann wird kaufmännische Geschäftsführerin der Landesholding und Vorsitzende der Geschäftsführung, zu der auch noch der technische Leiter Gerald Goger gehört. Goger hatte die Landesholding seit dem überraschenden Abgang von Gründungsgeschäftsführer Hans Peter Rucker mehr als ein Jahr lang allein geführt - zuletzt unterstützt von Ex-ORF-Chefredakteur Matthias Schrom als Prokurist. Die frühere Bahn-Managerin Dellemann tritt ihr Amt am 1. Oktober an.

„Mit Hana Dellemann gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die Restrukturierungen ebenso beherrscht, wie das Management von nachhaltigem Wachstum“, wird Landeshauptmann und Holding-Aufsichtsratschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung zitiert. Laut KURIER-Informationen wollte Doskozil Dellemann schon vor geraumer Zeit für die Funktion gewinnen, damals habe sie aber noch abgesagt. Sie wolle „die Landesholding durch klare strategische Führung, transparente Steuerungsmechanismen und eine zukunftsorientierte Unternehmensplanung nachhaltig stärken“, sagt Dellemann nun.