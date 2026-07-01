Schwere Geburt: Neue Landesfeuerwehrzentrale wird gebaut

Seit 2013 werden Pläne über Generalsanierung oder Neubau der Landesfeuerwehrzentrale in Eisenstadt gewälzt – damals regierten noch SPÖ und ÖVP im Proporz. Eine Entscheidung blieb auch unter Rot-Blau und der roten Alleinregierung von 2020 bis 2025 aus. Am Mittwoch ließen der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), Jutta Benedek von der Landesimmobiliengesellschaft LIB und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf weißen Rauch aufsteigen.

Die Vorarbeiten für Neu- und Umbau starten im Frühjahr 2027, im Frühsommer ist der offizielle Spatenstich geplant mit der Fertigstellung ist im Herbst 2029 zu rechnen. Mit der Generalplanung wurde nach einer Ausschreibung die Architekturwerkstatt beauftragt. Die LIB finanziert die 30,5 Millionen Euro vor, die Feuerwehr stottert die Kosten in Jahrzehnten über die Miete ab. 2020 war übrigens noch von rund 15 Millionen Euro die Rede gewesen. Das bestehende Gebäude stammt aus den 1960er-Jahren und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Im Sommer ist es zu heiß, im Winter zu kalt“, formulierte Dorner. Betriebs- und Instandhaltungskosten belaufen sich mittlerweile auf einen sechsstelligen Betrag. Neubau von West- und Osttrakt Drei Gebäude unmittelbar nach der Einfahrt aufs Areal werden abgerissen. Der Neubau wird einen Verwaltungs- und Schultrakt, einen Sozialtrakt und das Internat mit moderner Küche und 18 Zimmern beherbergen. Verbunden werden die zwei Trakte durch einen Gebäudeteil mit Lehrsälen, die zu einem großen Veranstaltungssaal verbunden werden können. Im neuen Untergeschoß entsteht eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen und sieben E-Ladestellen. Die bestehende PV-Anlage wird erweitert und ein 100 kW-Speicher aufgestellt.