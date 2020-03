Landesfeuerwehr: Neubau der Zentrale statt Sanierung

Man werde das neue Gesetz nach einiger Zeit auf seine Praxistauglichkeit hin „evaluieren“, kündigte der neue Feuerwehrreferent bei seinem ersten gemeinsamen offiziellen Auftritt in der Landesfeuerwehrzentrale an. Nicht gerüttelt werden soll hingegen am ebenfalls erst jüngst installierten Landesfeuerwehr-Direktor. Während Kögl als Landesfeuerwehrkommandant an der Spitze der Feuerwehrorganisation steht, hat der Direktor eine Behördenfunktion und seinen Sitz im Landhaus.

Bei einem anderen, seit Jahren unerledigten Thema, soll nach Kögls Wunsch „noch 2020“ eine Entscheidung fallen. Weil die Bausubstanz der Landesfeuerwehrzentrale in Eisenstadt 64 Jahre alt ist und energietechnisch entsprechend aus dem Jahre Schnee kommt, stehen die Zeichen nun eher auf Neubau am Standort, statt auf Generalsanierung. Die Sanierung wurde 2016 auf rund 15 Millionen Euro geschätzt, ein Neubau käme „zumindest nicht teurer“, weiß Kögl. Noch sei „nichts fixiert“, will Landesrat Dorner aber nicht vorgreifen.

Kögl, dessen Vertrag bis Mai 2022 läuft und der sich dann nicht mehr für eine weitere sechsjährige Funktionsperiode bewerben will, zog am Montag auch Bilanz über das vergangene Jahr.

17 Einsätze pro Tag standen 2019 zu Buche. Die Einsätze sind zwar um ein Viertel auf 6.135 gesunken, aber im Gegenzug seien die Ereignisse „viel tragischer“ gewesen, so Kögl. Im Vorjahr starben bei Bränden sechs Menschen (allein vier in Kögls Heimatgemeinde Neufeld/ Leitha, je einer in Steinbrunn und Stinatz) und im Straßenverkehr 32. Zum Vergleich: 2018 gab es nach Verkehrsunfällen 13 Tote zu beklagen, im Feuer fand niemand den Tod. Eine positive Zahl zum Schluss: Jeder 17. Burgenländer ist Feuerwehr-Mitglied, bundesweit nur jeder 25.