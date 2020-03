Land und Ordensspital wollen Streit ohne Richter schlichten

Der Konflikt zwischen den Barmherzigen Brüdern und dem Land Burgenland soll nun doch außergerichtlich beigelegt werden. Ein erster Verhandlungstermin am Landesgericht Eisenstadt im Februar ist vertagt worden, bis Ende April will man den Streit ums Geld gütlich beilegen. Das erfuhr der KURIER am Mittwoch aus dem Landhaus und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, Burgenlands größtem Spital.

Im Spätherbst hatten die seit längerem schwelenden Auffassungsunterschiede zu lodern begonnen: Die Barmherzigen Brüder (BB) klagten das Land auf 33,2 Millionen Euro samt 4 Prozent Zinsen, „weil das Land seit Jahren seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt“, begründete BB-Spitalsdirektor Robert Maurer damals.