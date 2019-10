Doskozil will Spitalsstreit lösen

Der schwelende Rechtsstreit zwischen Land und Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (BB) Eisenstadt hätte in der Vorwoche gütlich beigelegt werden können. Stattdessen wurde er so richtig angefacht.

Bei einem Gespräch hat das Ordensspital, das mit 420 Betten und fast 1.300 Mitarbeitern größte Krankenhaus im Burgenland, mit der Einbringung einer Klage über 33,2 Millionen Euro gegen das Land gedroht, sollten die offenen Forderungen bis Dienstag, Punkt 10 Uhr, nicht anerkannt und mit einem verbindlichen Zahlungsplan versehen werden.

Der nach einer Stimmband-Operation noch rekonvaleszente Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) hat sich daraufhin Montagabend in einem Brief an die Leitung des Spitals und die Personalvertretung gewandt. Tenor: Das Land übernehme seit 2008 die Betriebsabgänge des nicht zur landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft gehörenden Spitals, womit „eine besondere Verantwortung in Bezug auf Transparenz und Richtigkeit der Abrechnungen“ einhergehe.

Was damit gemeint ist? Wie berichtet, sind BB und Land uneins, welche Ansprüche unter dem Titel Betriebsabgang zulässig sind. Es geht um die Jahre 2015 bis 2018. Wobei die Uneinigkeit bereits hier beginnt. Weil der Jahresabschluss für 2018 vom zuständigen Gremium noch nicht genehmigt sei, könnten die 10,1 Millionen Euro fürs letzte Jahr auch noch nicht überwiesen werden, argumentiert Johannes Zink, Anwalt des Landes.

Damit kann offenbar auch die Gegenseite zur Not leben, denn BB-Direktor Robert Maurer sagte zum KURIER, dann bekomme man dieses Geld eben einige Wochen später.