Land Burgenland und Esterhazy steigen beim Gatterer-Preis aus

Wilhelm hätte ursprünglich am 5. September in Eisenstadt mit dem mit 10.000 Euro dotierten Gatterer-Preis ausgezeichnet werden sollen. Der Bogger lehnte jedoch ab und verband dies mit Kritik am ÖJC und den beiden Sponsoren. Daraufhin wurde der Preis erneut vergeben, diesmal an das Fußballmagazin „ ballesterer“.