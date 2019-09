Wilhelm wirft Österreichischem Journalisten Club Malversationen vor

Rachefeldzug behauptet

Der Tiroler Blogger hätte in diesem Jahr den Gatterer-Preis erhalten sollen. Wilhelm sagte die Teilnahme an der Verleihung allerdings ab, was er mit Kritik am Verein und an der burgenländischen Landesregierung, die den Preis heuer sponserte, begründete. Der ÖJC wählte daraufhin einen neuen Preisträger.

Die Auszeichnung wurde bis 2018 vom Land Südtirol gesponsert. Nachdem die jahrzehntelange Kooperation mit Südtirol beendet wurde, sprangen heuer das Land Burgenland und die Esterhazy Betriebe GmbH ein. Neben dem Claus-Gatterer-Preis vergibt der ÖJC unter anderem auch den "Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis" und den "New Media Journalism Award".