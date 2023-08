Land Burgenland gründet drei Unternehmen für „lückenloses Bussystem“

Konkret werde im Nordburgenland mit Postbus, im Mittelburgenland mit Blaguss und im Süden mit Dr. Richard zusammengearbeitet. Die drei Anbieter hätten sich im Bestbieterprinzip durchgesetzt und können sich in das jeweilige VBB-Tochterunternehmen in ihrer Region mit bis zu 49 Prozent der Anteile einkaufen.

Weiters werden noch die kartellrechtlichen Genehmigungen für die Gesellschaftsgründungen eingeholt. „Wir gehen davon aus, dass diese Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können und die Übernahme der Verkehre in der neuen Konstellation ab 1. Jänner 2024 erfolgen kann“, erklärt VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits. In weiterer Form beteiligen sich die Unternehmen durch Ressourcen und/oder Eigenkapital in diese Gesellschaft. Das könnte bedeuten, dass unter anderem Busgaragen oder Waschanlagen durch Landesbusse genützt werden.