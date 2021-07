Land bietet Gemeinden mobiles Radar an

Die Radarmessungen durch das Land werden ausgeweitet. Künftig sollen neben den 14 stationären Radarboxen drei Fahrzeuge mit mobilen Geräten zum Einsatz kommen, kündigten Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und Wolfgang Werderits, im Landhaus für Verkehrsüberwachung und -kontrolle zuständig, am Donnerstag an.

Als der KURIER im vergangenen Herbst über die damals noch geheimen Pläne der Regierung berichtete, war die Aufregung groß, die ÖVP sprach von „Abzocke, um Geld in die leeren Landeskassen zu spülen“.

Darum sei es nie gegangen, versicherte Dorner am Donnerstag im Rahmen einer ersten Zwischenbilanz. „Verantwortungslose Raserei und Tempobolzerei sind kein Kavaliersdelikt. Daher stehe ich voll zum Ausbau der Radarkontrollen und weiß die Bevölkerung hinter mir“.

Seit Start des Betriebs am 23. November 2020 bis Ende Juni 2021 wurde die Geschwindigkeit von rund 1,4 Millionen Fahrzeugen gemessen. Die 14.245 Übertretungen entsprechen etwas mehr als einem Prozent. Das Land zeigt Übertretungen an, diese werden – wie von der Polizei – an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft gemeldet, die dann Strafen ausstellt. Auch bei Fahrern mit ausländischen Kennzeichen würden die Strafen eingetrieben, erläuterte Werderits – früher selbst Verkehrspolizist. „Die zahlen oft schneller als heimische Lenker“.