„Lakemania“: Paddeln für den darbenden Steppensee

Mitpaddeln kann am 5. Juni jeder, der ein geeignetes Wasserfahrzeug besitzt. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist zuvor eine Registrierung unter 24stundenburgenland.com nötig. Am Vorabend von „Lakemania ‘22“ soll es auch eine „Seekonferenz“ im Ruster Seehof geben.

Bei der Präsentation des Events am Montag gab Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) auch ein Update bezüglich der geplanten Zuleitung von Wasser aus der ungarischen Moson-Donau in den Neusiedler See: Man habe hierfür bereits um EU-Förderungen angesucht und hoffe auf eine baldige Entscheidung. Mit Ungarn sei man in der Sache in gutem Kontakt, Abstimmungsgespräche in Budapest seien geplant, so Dorner. Paul Haider