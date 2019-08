Kulturevents bringen mehr Gäste und halten sie länger im Land

Spitzenreiter im touristischen Juli war aber wieder einmal Podersdorf, das mehr auf Sport, Spaß und Unterhaltung als auf Kultur setzt. Mit knapp 29.000 Ankünften (plus 1,3 %) und mehr als 92.000 Übernachtungen (plus 0,7 %) konnte Platz 1 gegenüber dem im Sommer eher weniger gut gebuchten Bad Tatzmannsdorf sogar ausgebaut werden. Das größte Plus der Top-20-Gemeinden verzeichnete Eisenstadt mit 64,1 % vor Parndorf mit 42,2 und Stegersbach mit 16,5 %.

Mit dem Herbstgold- sowie mit dem Kulinarik-Festival Pan O‘Gusto in Eisenstadt stehen heuer noch zwei Höhepunkte auf dem Programm. Im kommenden Jahr setzen die Kulturmanager auf Musical- und Asia-Flair: In Mörbisch wird die „West Side Story“ gespielt und in St. Margarethen wird es bei Puccinis Oper „Turandot“ dramatisch.