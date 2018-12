Land und Esterhazy beenden jahrelange Fehde

All das ist nun endgültig Schnee von gestern, geschmolzen im anhaltenden Tauwetter. Im Einzelnen bedeutet die Einigung, dass das Land für die Bereinigung des anhängigen Zivilverfahrens rund um das Schloss bis 2021 in mehreren Tranchen knapp 6,9 Millionen Euro zahlt – zuletzt war der Streitwert schon auf 18 Millionen Euro geklettert. Die Orangerie im Schlosspark sowie ein Ausstellungsraum in den ehemaligen Stallungen werden an Esterhazy zurückgegeben, dafür steht das Schloss dem Land nun wieder zur Verfügung – etwa für Feiern zu 100 Jahre Burgenland 2021.

Im Streit um die Kulturförderung ist das Land zu einer einmaligen Vergleichszahlung von 800.000 Euro bereit (Streitsumme zuletzt: 1,2 Millionen Euro). Damit erledigt sich auch die neuerliche Aufrollung des Falles vor dem Landesgericht.

Damit ist auch die Zusammenarbeit bei der Oper im Steinbruch über das Jahr 2019 hinaus gesichert, die „Zauberflöte“ im kommenden Sommer ist ja bereits seit heurigem März fixiert.

Für Esterhazy-Boss Ottrubay können damit „nach zwölfjähriger Eiszeit“ die begonnenen Kooperationen weiterentwickelt werden. Doskozil resümierte die „Weihnachtsüberraschung“ so: „Esterhazy und das Land ziehen künftig an einem Strang. Ziel ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, damit das Burgenland für Kulturliebhaber künftig noch attraktiver wird.“

Wer hat gewonnen, wer verloren? „Das Burgenland hat gewonnen“, sagen beide.