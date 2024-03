Burgenlands Landesgalerie in Eisenstadt wird von Birgit Sau er neu ausgerichtet. Das Engagement der Künstlerin für das Projekt ist nach Angaben vom Samstag auf drei Jahre angelegt.

Die seit 1972 bestehende Einrichtung soll "in Zukunft noch viel stärker als eigenständige Institution in der österreichischen Kunstlandschaft sichtbar gemacht und positioniert werden", blickte Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung voraus.