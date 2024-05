Kroatische "Wundergeigerin" studiert im Burgenland

In ihrer Heimat gilt sie längst als Wunderkind . Jetzt zeigt die 22-jährige Ana Labazan Brajsa im Burgenland ihr Können.

Das kroatische Ausnahmetalent hat bereits im Alter von vier Jahren Geigenunterricht genommen. Im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ studiert sie derzeit an der Joseph Haydn Privathochschule in Eisenstadt .

Eigentlich ist Ana Labazan Brajsa zum Studium an der Musikakademie der Universität Zagreb eingeschrieben. Nach den guten Erfahrungen, die sie in ihrem Auslandssemester gemacht hat, entschied sie sich nun dazu, ihren Abschluss im Burgenland zu machen. Diesen Sommer will sie die Master-Prüfung ablegen.