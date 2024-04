Joseph-Haydn-Privathochschule: "Ein Haus klingt neu"

„Ein Haus klingt neu“ - unter diesem Motto ist die Joseph Haydn-Privathochschule am Mittwoch in Eisenstadt offiziell eröffnet worden, nachdem das frühere Konservatorium als Hochschule im Herbst vergangenen Jahres seinen Betrieb aufgenommen hat.

Das Haus sieht - nach dem ebenso erfolgten Zubau - nicht nur nagelneu aus, sondern klinge auch neu, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Videobotschaft.

Unter den Besuchern war auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), der in seiner Begrüßung die vorangegangene Akkreditierung als „sehr harten Prozess“ bezeichnete. Dass die Einrichtung nun als Privathochschule agieren darf, sei ein "wirkliches Zeichen von Qualität, auf das man zurecht stolz sein könne.

Akkreditierungen seien das eine, das Management müsse sich nun aber jeden Tag aufs Neue beweisen, meinte er zu Rektor Gerhard Krammer.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärte in einer Presseunterlage anlässlich der Eröffnung: "Das ist ein großartiger Tag für die Kunst im Burgenland." Das Land Burgenland habe den Umbau finanziert und bezahlt auch die laufenden Betriebskosten der Hochschule. "Wir sehen in Bezug auf das musikalische Wirken Haydns und Liszts einen klaren Auftrag, Musik zu lehren, zu erforschen und weiterzuentwickeln und vor allem zu spielen", so Doskozil.