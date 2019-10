Kreisverkehr wurde eröffnet, Betriebsgebiet entsteht

Die Kosten von 1,6 Millionen hat die Gemeinde zu zahlen. Durch die Ansiedelung eines Supermarktes sowie weiterer Geschäfte gebe es aber bereits Zusagen für Kostenübernahmen in der Höhe von einer Million Euro, sagt Vizebürgermeister Degendorfer.

Nächstes Jahr soll in dem Gebiet ein Merkur-Markt entstehen. Derzeit fehle aber noch die Standortgenehmigung. Das Bauvorhaben habe sich etwa verzögert, sagt Degendorfer.

Der Supermarkt hätte ursprünglich mit einer Verkaufsfläche von 1.200 gebaut werden sollen. Weil die Fläche auf 1.700 ausgeweitet wurde, musste die Baubewilligung neu eingereicht werden.

Auch eine Elektrofirma, ein Kfz-Betrieb und eine Konditorei sollen an dem Standort errichtet werden. An den übrigen rund 10.000 Quadratmetern, so das Ziel, sollen sich künftig weitere Geschäfte oder auch Bürogebäude ansiedeln.

Rund 100 neue Arbeitsplätze werden entstehen, sagt Degendorfer.