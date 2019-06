Straßenbau-Projekte kommen ins Rollen

Heute starten die Bauarbeiten für den Kreisverkehr Weppersdorf, sie dauern bis Herbst.Es sind große Ziele, die sich das Land Burgenland für den Ausbau der Infrastruktur im heurigen Jahr gesetzt hat. 161 Millionen Euro sollen investiert werden, das gab der zuständige Landesrat Heinrich Dorner ( SPÖ) vor Kurzem bekannt. 35 Millionen werden in den Hochwasserschutz investiert, rund 126 Mio. Euro in den Ausbau der Straßen und Wege. Die größten Straßenbauprojekte betreffen neuralgische Verkehrsknotenpunkte. Einer der „großen Brocken“, die Errichtung des Kreisverkehrs in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) startet heute, Montag.