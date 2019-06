Immer mehr Flächen gehen durch Verkehr und Bauprojekte verloren

155 Quadratkilometer beansprucht der Verkehr an Fläche im Burgenland, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berichtet. In den vergangenen zehn Jahren haben die versiegelten Flächen durch Straßen und Parkplätze um acht Quadratkilometer zugenommen, das zeigen laut VCÖ Zahlen des Bundesumweltamts. Neben Straßenbau, ist die Zersiedelung für den massiven Flächenverbrauch im Land verantwortlich.

Ein aktuelles Beispiel zeigt Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller von den Grünen auf. In Zurndorf, Bezirk Neusiedl, wurde jetzt im Gemeinderat das Okay für den Bau eines Logistikzentrums der Firma XXX-Lutz gegeben. Auf 22 Hektar entsteht ein Großlager des Möbelkonzerns. In der Gemeinde ist man froh über das Projekt. „Es bringt bis zu 120 neue Arbeitsplätze“, sagt Zurndorfs Bürgermeister Werner Friedl im KURIER-Gespräch. Der Konzern investiert rund 60 Millionen in den Standort, der verkehrstechnisch günstig für die Firma liegt. Das Logistikzentrum soll wieder für einen Aufschwung in der Gemeinde sorgen.