Kreis der Kandidaten für Milletich-Nachfolge im BFV wird größer

Oberstes Ziel in der vermutlich letzten Sitzung unter Milletichs Vorsitz ist das Ausloten der Stimmung unter seinen 15 Vorstandskollegen, darunter zwei Frauen. Denn in § 20 der BFV-Satzungen heißt es: „Scheidet der Präsident aus, so wählt der Vorstand aus seinem Kreis für die Dauer der restlichen Funktionsperiode einen neuen Präsidenten, es sei denn, dass vom Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Neuwahl des Präsidenten beschlossen wird“.

Wer wird neuer BFV-Präsident?

Im Vorfeld der Zusammenkunft in Eisenstadt war dem Vernehmen nach keine eindeutige Tendenz in die eine oder andere Richtung zu erkennen. Voraussetzung für eine Wahl aus dem Kreis des Vorstands sind freilich Kandidaten, die bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Frühjahr 2024 das Zepter übernehmen möchten.

Und davon gibt es laut Gerüchten einige.