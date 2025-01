Koalitionsverhandlungen im Burgenland: Roter Riese und Greenhorn

Allerdings hatte die Landesrätin in spe tags zuvor selbst alles getan, diesen Eindruck zu erwecken, als sie den jahrelangen Kampf der Grünen gegen den Standort des geplanten Krankenhauses in einem Natura-2000-Gebiet bei Gols leichthin für beendet erklärte. Die von der roten Alleinregierung gefassten Beschlüsse seien gültig, so Haider-Wallner, jetzt wollen die Grünen bloß "Verbesserungen am Projekt" erreichen.

Schneemann soll in Regierung bleiben

Auf roter Seite war neben LH Hans Peter Doskozil mit Leonhard Schneemann nur ein Regierungsmitglied der SPÖ vertreten. Wie man hört, will Doskozil Schneemann unbedingt in der Regierung halten, obwohl beide aus dem Bezirk Oberwart kommen und die SPÖ einen der fünf Regierungssitze an die Grünen abtreten muss.