Landtagswahl Burgenland 2025: Der Landtag wird wieder männlicher

Waren Frauen durch das erstmals geltende Vorzugsstimmensystem gegenüber Männern benachteiligt? „Das würde ich nicht so sagen“, antwortet Prohaska ohne Wehleidigkeit. SPÖ-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl verweist auf „halbe-halbe“ bei der Listenerstellung der SPÖ. Am Ende hätten aber die Wählerinnen und Wähler entschieden.

Faktum ist aber auch, dass der Frauenanteil im neuen Landtag aller Voraussicht nach niedriger sein wird als bisher. Elf von 36 Sitzen waren in den vergangenen fünf Jahren von Frauen besetzt, das sind 30,5 Prozent.

Grüne mit halbe-halbe

Mit sechs Frauen war die SPÖ zahlenmäßig am stärksten. Jetzt haben Astrid Eisenkopf, Daniela Winkler, Elisabeth Böhm, Rita Stenger und Claudia Schlager ein Fixmandat. Bleiben Eisenkopf und Winkler in der Regierung, würden in ihren Bezirken Männer nachrücken. Nur drei der 17 roten Mandate gingen dann an Frauen.