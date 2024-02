Klinik Gols: Grüne warnen vor Lichtverschmutzung

Die burgenländischen Grünen üben einmal mehr Kritik am geplanten Krankenhaus auf den Golser Wiesäckern. Am Freitag wiesen die Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller und Regina Petrik auf die möglichen Folgen von Lichtverschmutzung hin.

Diese gehöre zu den am meisten unterschätzten Naturgefahren, da künstliches Licht nachtaktive Tiere störe, erklärte Spitzmüller und wies auf die Nähe zum Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel hin: „Das Licht wird weit in den Nationalpark getragen, selbst wenn es nach der aktuellen ÖNORM installiert wird. Die gesamte Gegend wird durch den Streueffekt heller“, so Spitzmüller.

Im Nationalpark sei es laut Messungen des Eisenstädter Astrophysikers Stefan Wallner bereits jetzt viel zu hell. Verantwortlich dafür ist das künstliche Licht, das von Wien, Parndorf und Bratislava ins Naturschutzgebiet strahlt. "Darauf haben wir im Burgenland wenig Einfluss, aber wir haben es in der Hand, nicht noch mehr Natur zu zerstören", fordert Klubobfrau Regina Petrik.