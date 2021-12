Klimaticket im Burgenland: Um 915 Euro gibt’s die Steirer dazu

Die wichtigsten Neuigkeiten für die burgenländischen Pendler anlässlich des jährlichen Fahrplanwechsels hatten nicht die ÖBB, sondern das Land. Denn während sich die Änderungen für die Bahnkunden in Grenzen halten (siehe Details am Ende des Artikels), gibt es mit Jahresbeginn eine Ausweitung des Klimatickets. Personen mit burgenländischem Hauptwohnsitz können ab 1. Jänner mit dem Klimaticket um 915 Euro auch alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Steiermark sowie in der Landeshauptstadt Graz benutzen – zusätzlich zu jenen im Burgenland und in Niederösterreich.

„Ein Burgenländer pendelt nach Wien, Niederösterreich oder in die Steiermark in die Arbeit. Der braucht kein Österreich-Ticket, sondern eine regionale Fahrkarte. Deshalb machen wir gleich Nägel mit Köpfen und bieten kommendes Jahr ein regionales Klimaticket für Burgenländerinnen und Burgenländer auch in der Steiermark an“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).