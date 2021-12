Gutachter ermittelt in 171 Gemeinden leistbare Baulandpreise

Grundstückseigner, die sich an den KURIER gewandt haben, sehen hingegen den Wert ihres Bodens, der mitunter als Altersvorsorge dienen sollte, durch gedeckelte Quadratmeterpreise zerbröseln und beklagen die Höhe der alternativ drohenden Abgabe. „Bei mir dürfte es sich um ein Monatsgehalt handeln“, sagt eine Mittdreißigerin, die in Neusiedl am See ein Grundstück von ihrer verstorbenen Großmutter geerbt hat. Sie und ihr Lebensgefährte möchten zwar bauen, wissen aber noch nicht wann. Weil sie bis dato kinderlos sei, gelte für sie auch keine Ausnahme – Grundstücke „für eigene Kinder oder Enkelkinder, welche das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“, sind von der Mobilisierungsabgabe ausgenommen.

Die Höhe der Baulandmobilisierungsabgabe (von 0,5 bis 2,5 Prozent) hängt von der Fläche des unbebauten Grundstücks, der Dauer (Kalendermonate) des unbebauten Zustands und vom örtlichen Grundstückswert ab.

Diese Grundstückswerte ermittelt gerade ein vom Land beauftragter gerichtlich beeideter Sachverständiger, der in allen 171 Gemeinden unterwegs ist. Im Landhaus wird der Abschluss seiner Arbeit demnächst erwartet.

Statt Marktpreise legt der Gutachter durchschnittliche Kaufpreise für Grünflächen „mit Umwidmungspotenzial“ zugrunde. Dazu kommt ein „Aufschlag für durchschnittliche Aufschließungskosten“. Gibt’s gute und weniger gute Lagen in einer Gemeinde, können auch „unterschiedliche Werte festgelegt werden“.

Ob das die Ängste der Grundstückseigentümer zerstreut?