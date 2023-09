Kleinboot brannte am Neusiedler See

Auf einem Anlegeplatz des Neusiedler Sees ist in der Nacht auf Samstag ein Kleinboot in Flammen gestanden. Verletzt wurde bei dem Brand in Neusiedl am See niemand, bestÀtigte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf Anfrage einen Onlinebericht des ORF.

