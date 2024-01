Klaus Hofmann wird Chef der Vamed Vitality World

Die Vamed Vitality World, nach eigenen Angaben größter Betreiber von Thermenresorts in Österreich, bekommt eine neue Führung. Klaus Hofmann, Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung und Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge folgt Gerhard Gucher nach 13 Jahren an der Spitze. Der 73-Jährige war lange Jahre Tourismusdirektor des Burgenlands und Manager der Österreich Werbung und trat nach 59 Berufsjahren seinen Ruhestand an, hieß es am Montag.

Hofmann will die Positionierung der Vamed Vitality World im Thermentourismus "weiter schärfen" und gezielt um personalisierte Gesundheitsangebot erweitern. "In der Gesundheitsprävention liegt ein großes Potenzial. Mein persönliches Ziel ist es, dass unsere Gäste nicht nur eine einzigartige Auszeit bei uns verbringen, sondern auch das Gefühl mit nach Hause nehmen, etwas Gutes für ihre Gesundheit getan zu haben", erklärte Hofmann in einer Aussendung.

