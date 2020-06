Klage gegen Helene Fischer fix

Im Fall der Diskriminierungsklage gegen Helene Fischer sei sie optimistisch, dass es noch eine außergerichtliche Lösung geben könnte. Eitel wünschte sich eine persönliche Entschuldigung des 30-jährigen Schlagerstars.

Dabei war ein fehlendes Gespräch der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat: Heimo Eitel behauptet, dass die Sängerin im Juli vor ihrem Auftritt bei der Schlagernacht in Mörbisch um ihn und eine Gruppe von Behinderten "einen großen Bogen gemacht und uns ausgelacht" habe. Und das, obwohl sie vom Wunsch, mit ihr kurz zu sprechen, informiert gewesen sein soll. "Ich habe ihr im Mai einen eingeschriebenen Brief nach Hamburg geschickt, dass ich ihr in Mörbisch Geschenke zu ihrem Geburtstag überreichen will. Und der Brief ist von der Post auch übergeben worden", hat Eitel ausforschen lassen.

Fischer hat die Vorwürfe in der Bild-Zeitung bestritten: "Es liegt mir fern, jemanden in irgendeiner Weise zu diskriminieren, und ich habe das auch noch nie getan."